Brucia le tappe l’aggiornamento iOS 15 6 con la prima beta di Apple

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 19 maggio 2022) Non si perde tempo in casasul fronte dello sviluppo software, considerando il fatto che in queste ore risulta già in distribuzione il nuovo aggiornamento iOS 15.6. Dunque,di conoscere le prime specifiche di iOS 16, la cui presentazione avverrà ad inizio giugno, ci sarà un altro step intermedio. Già, perché l’uscita del nuovo pacchetto software della mela morsicata dovrebbe essere in programma a stretto giro, considerando il fatto che sulla carta parliamo di un upgrade secondario in termini di novità e funzionalità aggiuntive. Riscontri preliminari a proposito deliOS 15.6 con ladiSono trascorsi pochi giorni da quando abbiamo analizzato più da vicino i plus di iOS 15.5, come avrete notato attraverso il nostro articolo a tema, ma gli ...