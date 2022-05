Berlusconi per la prima volta nel mirino dei suoi: tra i forzisti la parola “scissione” non è più tabù (Di giovedì 19 maggio 2022) È la dinamica tipica di ogni crisi destinata a precipitare nel caos: i nodi arrivano al pettine tutti insieme sommandosi gli uni agli altri. Fino a formarne uno solo, gigantesco ed inestricabile. È la fotografia di Forza Italia, dove si stanno slatentizzando tutte le tensioni accumulate dall’inizio della legislatura. Cosicché tutto viene inquadrato e illuminato alla luce del sospetto. Perché Berlusconi ha giustificato Putin? Per saldare la sua alleanza con Salvini, da lui salutato come «unico leader»? E se fosse proprio in ossequio alla comune amicizia con lo Zar che nel 2018 il Cavaliere “acconsentì” la nascita del Conte 1 a trazione gialloverde? Interrogativi e dubbi che affollano soprattutto la testa dei governativi di Forza Italia, i Brunetta, le Gelmini e le Carfagna. Tre nomi destinati a loro volta a generare punti di domanda altrettanto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 maggio 2022) È la dinamica tipica di ogni crisi destinata a precipitare nel caos: i nodi arrivano al pettine tutti insieme sommandosi gli uni agli altri. Fino a formarne uno solo, gigantesco ed inestricabile. È la fotografia di Forza Italia, dove si stanno slatentizzando tutte le tensioni accumulate dall’inizio della legislatura. Cosicché tutto viene inquadrato e illuminato alla luce del sospetto. Perchéha giustificato Putin? Per saldare la sua alleanza con Salvini, da lui salutato come «unico leader»? E se fosse proprio in ossequio alla comune amicizia con lo Zar che nel 2018 il Cavaliere “acconsentì” la nascita del Conte 1 a trazione gialloverde? Interrogativi e dubbi che affollano soprattutto la testa dei governativi di Forza Italia, i Brunetta, le Gelmini e le Carfagna. Tre nomi destinati a loroa generare punti di domanda altrettanto ...

