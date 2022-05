Belen Rodriguez: “L’autoerotismo è una figata: non fingi orgasmi, non sudi, non ti muovi” (Di giovedì 19 maggio 2022) “Io ogni tanto faccio delL’autoerotismo, anche le donne si masturbano. Non c’è niente di male, finalmente si può dire in televisione… Non solo le donne fanno autoerotismo, ma lo fanno magari anche guardando un film porno… come voi maschietti. Viva L’autoerotismo”. Così Belen Rodriguez a Le Iene a inizio maggio. E nella puntata del 18 maggio, la conduttrice argentina è tornata sull’argomento: “Non ti devi sbattere più di tanto. Scegli con chi vuoi stare, scegli cosa pensare. Non sudi, non ti muovi. Non devi fingere orgasmi. È una figata, lo dico sul serio!”. Insomma, Belen celebra L’autoerotismo al femminile in tv: arriverà il suo monologo da conduttrice sul tema? Non c’è due senza tre. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) “Io ogni tanto faccio del, anche le donne si masturbano. Non c’è niente di male, finalmente si può dire in televisione… Non solo le donne fanno autoerotismo, ma lo fanno magari anche guardando un film porno… come voi maschietti. Viva”. Cosìa Le Iene a inizio maggio. E nella puntata del 18 maggio, la conduttrice argentina è tornata sull’argomento: “Non ti devi sbattere più di tanto. Scegli con chi vuoi stare, scegli cosa pensare. Non, non ti. Non devi fingere. È una, lo dico sul serio!”. Insomma,celebraal femminile in tv: arriverà il suo monologo da conduttrice sul tema? Non c’è due senza tre. L'articolo proviene da Il Fatto ...

