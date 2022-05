Auto contro asilo a L’Aquila: tre bambini trasferiti a Roma, una è in prognosi riservata (Di giovedì 19 maggio 2022) All’indomani della tragedia che ha sconvolto la città de L’Aquila e l’Italia intera, ci sono aggiornamenti sulle condizioni degli altri piccoli alunni coinvolti. Nella circostanza, lo ricordiamo, un bambino purtroppo è morto mentre altri cinque sono rimasti feriti, di cui uno in modo grave. Ricoverati a Roma tre bambini feriti a L’Aquila I piccoli sono arrivati a Roma nella serata di ieri. Due sono stati portati alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e uno all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Le condizioni di salute Nello specifico al Gemelli sono arrivate in elisoccorso due bambine, entrambe di 4 anni. Una è in prognosi riservata, l’altra sarebbe stabile e le sue condizioni non sarebbero gravi. Per quanto riguarda il bambino portato al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 maggio 2022) All’indomani della tragedia che ha sconvolto la città dee l’Italia intera, ci sono aggiornamenti sulle condizioni degli altri piccoli alunni coinvolti. Nella circostanza, lo ricordiamo, un bambino purtroppo è morto mentre altri cinque sono rimasti feriti, di cui uno in modo grave. Ricoverati atreferiti aI piccoli sono arrivati anella serata di ieri. Due sono stati portati alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e uno all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Le condizioni di salute Nello specifico al Gemelli sono arrivate in elisoccorso due bambine, entrambe di 4 anni. Una è in, l’altra sarebbe stabile e le sue condizioni non sarebbero gravi. Per quanto riguarda il bambino portato al ...

Frankf1842 : RT @fanpage: Ha perso il controllo dell’auto ed ha travolto tre persone: tanta paura nelle strade di Procida. Le immagini riprese da una te… - CorriereCitta : Auto contro asilo a L’Aquila: tre bambini trasferiti a Roma, una è in prognosi riservata - MeridioNews : Belpasso, incidente stradale non distante da Etnapolis Auto guidata da un 22enne finisce contro il guard-rail - Gazzettino : Si schianta contro il muretto e l'auto prende fuoco: trentenne in gravi condizioni - iltirreno : ?? Si cerca di capire perché Jacopo Varriale, morto a 35 anni, abbia percorso 27 chilometri in senso contrario sulla… -