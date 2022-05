Aggredito per certificato negato, medico va in ospedale (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMelito (Na) – Un medico della continuità assistenziale (ex guardia medica) è stato Aggredito nella serata di ieri nel presidio di Melito (Napoli) da un paziente che si era recato per chiedere un certificato di malattia. E’ quanto fa sapere l’associazione “Medici senza carriere” che in una nota riporta la testimonianza dello stesso medico Aggredito e chiede maggiore tutela per i camici bianchi che prestano il servizio nelle ore notturne o nei festivi. Il medico Aggredito è stato costretto alle cure dei medici dell’ospedale San Giuliano di Napoli dove però, si legge sempre nella nota, si è recato anche la persona che aveva richiesto il certificato medico. A scatenare l’aggressione, da quanto si ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMelito (Na) – Undella continuità assistenziale (ex guardia medica) è statonella serata di ieri nel presidio di Melito (Napoli) da un paziente che si era recato per chiedere undi malattia. E’ quanto fa sapere l’associazione “Medici senza carriere” che in una nota riporta la testimonianza dello stessoe chiede maggiore tutela per i camici bianchi che prestano il servizio nelle ore notturne o nei festivi. Ilè stato costretto alle cure dei medici dell’San Giuliano di Napoli dove però, si legge sempre nella nota, si è recato anche la persona che aveva richiesto il. A scatenare l’aggressione, da quanto si ...

