Abusivismo edilizio: sequestrate dalle Fiamme Gialle 2 palazzine per un'area di 5mila mq (Di giovedì 19 maggio 2022) Abusivismo edilizio. A seguito di alcuni mirati controlli, le Fiamme Gialle Aeronavali della Sezione Operativa Navale di Gaeta hanno individuato 2 palazzine in fase di costruzione non in regola. Ci troviamo a Terracina e le palazzine oggetto di richiamo si estendevano per un area di 5.000 metri quadri. Leggi anche: Roma, controlli anti corruzione della Guardia di Finanza: 7 persone nei guai Abusivismo edilizio: le irregolarità riscontrate In particolare, l'attività investigativa ha permesso ai militari di acquisire alcuni importanti documenti grazie ai quali è stato possibile risalire ad alcune difformità progettuali come, ad esempio, l'altezza degli edifici. Infatti le norme di attuazione del P.R.G. (Piano Regolatore Generale) prevedono che per ...

