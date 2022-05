A Trump non va giù che Google non abbia approvato l’app di Truth su Android (Di giovedì 19 maggio 2022) Trump ha chiesto ai suoi amici e consiglieri nelle ultime settimane: «Google sta cercando di fottermi?». Secondo due persone a conoscenza del quesito dell’ex presidente, il problema era l’assenza di un’app Android per la sua app – dalla nascita e vita difficile – Truth Social. Da quando è stata lanciata lo scorso febbraio, l’app è stata disponibile solo su dispositivi Apple, impedendo agli utenti Android – circa il 40% del mercato dei dispositivi mobili negli USA – l’accesso alla piattaforma. Ciò ha fatto pensare a Trump che i suoi nemici di Google avessero in programma di rifiutarlo. Una fonte vicina all’ex presidente ha fatto sapere che: «Continua a sentire parlare di come Google e YouTube ce l’hanno con lui… anche su ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 19 maggio 2022)ha chiesto ai suoi amici e consiglieri nelle ultime settimane: «sta cercando di fottermi?». Secondo due persone a conoscenza del quesito dell’ex presidente, il problema era l’assenza di un’appper la sua app – dalla nascita e vita difficile –Social. Da quando è stata lanciata lo scorso febbraio,è stata disponibile solo su dispositivi Apple, impedendo agli utenti– circa il 40% del mercato dei dispositivi mobili negli USA – l’accesso alla piattaforma. Ciò ha fatto pensare ache i suoi nemici diavessero in programma di rifiutarlo. Una fonte vicina all’ex presidente ha fatto sapere che: «Continua a sentire parlare di comee YouTube ce l’hanno con lui… anche su ...

