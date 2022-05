Traffico Roma del 18-05-2022 ore 15:30 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati dalla redazione Traffico in file sulla tangenziale in direzione San Giovanni da Corso di Francia fino alla Salaria tra lentamente e Cody a tratti Si rilevano anche sulla carreggiata esterna di raccordo tra la Pontina è la diramazione Roma Sud in interna file tra la Nomentana e Prenestina per incidente invece è in coda il Traffico della Cassia dal raccordo alla storta in uscita dalla capitale ripercussioni anche per il Traffico della trionfale in direzione della Giustiniana ricordiamo i lavori di asfaltatura su via Tiburtina sino alle 18 transito su carreggiata è ridotta tra Piazza delle Crociate e via di Portonaccio inevitabili le code nel di maggior Traffico anche sulle strade limitrofe Inoltre chiusa la rampa di accesso alla tangenziale con ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 18 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati dalla redazionein file sulla tangenziale in direzione San Giovanni da Corso di Francia fino alla Salaria tra lentamente e Cody a tratti Si rilevano anche sulla carreggiata esterna di raccordo tra la Pontina è la diramazioneSud in interna file tra la Nomentana e Prenestina per incidente invece è in coda ildella Cassia dal raccordo alla storta in uscita dalla capitale ripercussioni anche per ildella trionfale in direzione della Giustiniana ricordiamo i lavori di asfaltatura su via Tiburtina sino alle 18 transito su carreggiata è ridotta tra Piazza delle Crociate e via di Portonaccio inevitabili le code nel di maggioranche sulle strade limitrofe Inoltre chiusa la rampa di accesso alla tangenziale con ...

