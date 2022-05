Test: chi mente? Non troverai mai la risposta giusta (Di mercoledì 18 maggio 2022) Vediamo meglio insieme come possiamo scoprire chi sta mentendo nella fotografia che vi abbiamo appena mostrato. Come sappiamo i Test o anche i rompicapo sono un modo per passare un po’ di tempo in modo spensierato che ci permette di staccare la spina da tutto e tutti, quindi ci fa sempre bene, sia al corpo ma soprattutto alla nostra mente. (aforismi.it)Noi oggi vi vogliamo sfidare a trovare la persona che mente nella fotografia, ed ovviamente non è così facile perchè tutto è stato studiato alla perfezione per far confondere la nostra mente. In questa immagine, come possiamo vedere ci sono due persone che stanno mettendo apposto le loro camere e si mostrano come due donne, ma non hanno le stesse caratteristiche. Noi infatti dovremmo trovare e capire quale delle due ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 18 maggio 2022) Vediamo meglio insieme come possiamo scoprire chi stando nella fotografia che vi abbiamo appena mostrato. Come sappiamo io anche i rompicapo sono un modo per passare un po’ di tempo in modo spensierato che ci permette di staccare la spina da tutto e tutti, quindi ci fa sempre bene, sia al corpo ma soprattutto alla nostra. (aforismi.it)Noi oggi vi vogliamo sfidare a trovare la persona chenella fotografia, ed ovvianon è così facile perchè tutto è stato studiato alla perfezione per far confondere la nostra. In questa immagine, come possiamo vedere ci sono due persone che stanno mettendo apposto le loro camere e si mostrano come due donne, ma non hanno le stesse caratteristiche. Noi infatti dovremmo trovare e capire quale delle due ...

Advertising

adriano_savio : @marioricciard18 @npaoser @repubblica Ma chi inventa questi test minchioni e di Iv ? Educare i ragazzi a pretendere… - fcaras_fc : RT @LeibaParsec: @fcaras_fc @daniale64 @LaBombetta76 Anche se mettere il test per votare sembra una buona idea, non lo e' per niente; si da… - ope_poe : RT @Miti_Vigliero: Covid, i positivi sommersi Tra chi non denuncia o non sa fare i test dilagano i contagi non ufficiali: professor Massim… - LeibaParsec : @fcaras_fc @daniale64 @LaBombetta76 Anche se mettere il test per votare sembra una buona idea, non lo e' per niente… - EttoreGiuliano : RT @ProfMBassetti: Oltre 1 milione di casi in Nord Corea. Senza test e vaccini per loro è iniziata la mattanza. Servirà da monito per chi n… -