Terremoto a Campobasso, scossa di magnitudo 3.7 nella notte. In mattinata replica di 2.7

Secondo la rilevazione definitiva dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è di magnitudo 3.7 la scossa di Terremoto che ha interessato la provincia di Campobasso. La scossa è avvenuta la scorsa notte all'1,49 con epicentro a un chilometro da Pietracatella e a una profondità di 22 chilometri. Il Terremoto è stato avvertito in tutta la provincia e molte persone si sono riversate in strada. Dopo numerose telefonate allarmate, le squadre dei vigili del fuoco sono state allertate per verificare eventuali danni.

