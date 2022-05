Rossi ruba la scena al vincitore del GT di Francia (Di mercoledì 18 maggio 2022) Valentino Rossi non ha fatto in tempo a tornare dal weekend di Magny-Cours che è di nuovo al centro della polemica. Il vincitore di Gara 2, Raffaele Marciello, ha lamentato la copertura mediatica dell’evento, a suo dire, troppo “Rossi-centrica”. È stato un altro weekend difficile quello di Rossi sul tracciato francese di Magny-Cours, valido per la terza tappa del GTW Challenge. A un passo dalla Top 10 Dopo il debutto a Imola con la prima gara endurance e le due gare sprint di Brands Hatch, anche in terra francese, come in Inghilterra, il weekend è diviso in due gare sprint, che Valentino ha chiuso rispettivamente al 15° e all’11° posto. Vale è un po’ deluso: “Il problema più grande è stato il sole, al tramonto ce l’hai in faccia, ma fa anche riflesso sull’asfalto. Nelle Libere ho faticato a capire dove mi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 18 maggio 2022) Valentinonon ha fatto in tempo a tornare dal weekend di Magny-Cours che è di nuovo al centro della polemica. Ildi Gara 2, Raffaele Marciello, ha lamentato la copertura mediatica dell’evento, a suo dire, troppo “-centrica”. È stato un altro weekend difficile quello disul tracciato francese di Magny-Cours, valido per la terza tappa del GTW Challenge. A un passo dalla Top 10 Dopo il debutto a Imola con la prima gara endurance e le due gare sprint di Brands Hatch, anche in terra francese, come in Inghilterra, il weekend è diviso in due gare sprint, che Valentino ha chiuso rispettivamente al 15° e all’11° posto. Vale è un po’ deluso: “Il problema più grande è stato il sole, al tramonto ce l’hai in faccia, ma fa anche riflesso sull’asfalto. Nelle Libere ho faticato a capire dove mi ...

