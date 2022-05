Roma, Abraham: «Abbiamo due finali e vogliamo vincerle entrambe» (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha parlato a una settimana dalla finale di Conference League: le dichiarazioni Ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante della Roma Tammy Abraham ha parlato ad una settimana dalla finale di Conference League. LE PAROLE – «Una finale è sempre una finale, vuoi sempre giocare e vincere per te stesso, i tifosi e la città. È stato un anno particolare per noi, ora Abbiamo due finali, prima contro il Torino e poi contro il Feyenoord. Voglio vincere entrambe le partite». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tammy, attaccante della, ha parlato a una settimana dalla finale di Conference League: le dichiarazioni Ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante dellaTammyha parlato ad una settimana dalla finale di Conference League. LE PAROLE – «Una finale è sempre una finale, vuoi sempre giocare e vincere per te stesso, i tifosi e la città. È stato un anno particolare per noi, oradue, prima contro il Torino e poi contro il Feyenoord. Voglio vincerele partite». L'articolo proviene da Calcio News 24.

