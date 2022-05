Problemi di vista? Apple Fitness+ introduce i suggerimenti vocali (Di mercoledì 18 maggio 2022) Apple Fitness+, il servizio in abbonamento che vi consente di accedere a sessioni video di allenamento guidato su dispositivi iPhone, iPad o Apple TV compatibili, ha appena ottenuto una fantastica funzione di accessibilità. Tramite un’e-mail spedita a tutti gli abbonati dell’app, Apple ha annunciato che sta introducendo i “suggerimenti audio” al servizio di abbonamento. Come spiega il colosso di Cupertino, i suggerimenti audio offrono ulteriori segnali verbali per aiutare gli utenti non vedenti e ipovedenti a seguire il loro allenamento. Oltre alle spiegazioni del personal trainer, questi brevi segnali descrittivi possono aiutare gli utenti in difficoltà visive a rimanere in pista ed attivi durante gli allenamenti. Malgrado tale funzione sia disponibile per la ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022), il servizio in abbonamento che vi consente di accedere a sessioni video di allenamento guidato su dispositivi iPhone, iPad oTV compatibili, ha appena ottenuto una fantastica funzione di accessibilità. Tramite un’e-mail spedita a tutti gli abbonati dell’app,ha annunciato che stando i “audio” al servizio di abbonamento. Come spiega il colosso di Cupertino, iaudio offrono ulteriori segnali verbali per aiutare gli utenti non vedenti e ipovedenti a seguire il loro allenamento. Oltre alle spiegazioni del personal trainer, questi brevi segnali descrittivi possono aiutare gli utenti in difficoltà visive a rimanere in pista ed attivi durante gli allenamenti. Malgrado tale funzione sia disponibile per la ...

