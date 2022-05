Pallanuoto | Playoff Serie A1 2022 | AN Brescia in finale | Trieste si arrende 6-13

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Lanon riesce nell’impresa: l’ANvince 13-6 alla Mompiano e vola indellaA1 2021/dimaschile. Dopo la sconfitta in gara-1, i Campioni d’Italia in carica riescono a spuntarla nelladi semicontro una comunque ottima. La formazione di Bettini non è riuscita questa volta a tenere il passo della più quotata, che di fatto chiude la pratica già nel primo quarto (4-0 il parziale) con un superlativo Bicari, autore di 6 reti nel match. Ladunque sarà ancora una volta tra i ragazzi di Sandro Bovo e la Pro Recco di Sandro Sukno. I lombardi partiranno sfavoriti, ma proveranno a ...

Si è tenuta sabato 14 maggio 2022 alle ore 19:00, alla Piscina comunale Simone Vitale di Salerno la gara 2 delle semifinali dei playoff di pallanuoto di Serie A1 maschile, tra la Campolongo Hospital Rari Nantes Nuoto Salerno e il Telimar. La gara è terminata con il risultato di 8 - 13 per il Telimar. Con la sconfitta casalinga contro Monza (8-11 il risultato finale), Piacenza Pallanuoto 2018 perde l'appello per arrivare seconda nel girone 1 di Serie B ...