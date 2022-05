Orsini show a “Cartabianca”: “Lei è un povero cretino”, con chi ce l’ha (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di “Cartabianca“, talk show politico in onda in prima serata su Rai 3 e condotto da Bianca Berlinguer. Tra gli ospiti era presente Alessandro Orsini, professore filo-Putin che ha subito numerose critiche negli ultimi mesi. Nella puntata di ieri sera di “Cartabianca”, Orsini ha attaccato duramente un altro ospite della trasmissione: “Lei è un povero cretino“. In questo articolo vi spieghiamo nei dettagli tutto quello che è successo. (Continua dopo la foto…) Chi è Alessandro Orsini Alessandro Orsini è un professore di Sociologia generale e Sociology of terrorism, è membro del comitato “scenari futuri” dello Stato maggiore della Difesa e dal 2013 al 2016 è stato direttore del Centro per lo ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di ““, talkpolitico in onda in prima serata su Rai 3 e condotto da Bianca Berlinguer. Tra gli ospiti era presente Alessandro, professore filo-Putin che ha subito numerose critiche negli ultimi mesi. Nella puntata di ieri sera di “”,ha attaccato duramente un altro ospite della trasmissione: “Lei è un“. In questo articolo vi spieghiamo nei dettagli tutto quello che è successo. (Continua dopo la foto…) Chi è AlessandroAlessandroè un professore di Sociologia generale e Sociology of terrorism, è membro del comitato “scenari futuri” dello Stato maggiore della Difesa e dal 2013 al 2016 è stato direttore del Centro per lo ...

