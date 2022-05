Meteo | weekend di fuoco con Hannibal | caldo record

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo stabile e tanto sole in Italia con l’assalto dell’anticicloneche, durante il, riporterà condizioni calde come e forse più del maggio 2003, il mese primaverile rovente che precedette la famosa caldissima Estate 2003. Una prima tendenza indica che le temperature massime di Sabato 21 a Torino, Milano, Bologna, Ferrara, Palermo e Cagliari potrebbero nettamente superare quelle del Maggio 2003, rendendo questo periodo anticiclonico da.In pratica avremo un Anticipo d’Estate come quello di 19 anni fa confermando l’attuale gravità della situazione, anche in termini di siccità. Nel 2003 il Maggio rovente sul Nord Italia e in Francia favorì, in seguito, la persistenza di valori termici elevati. Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, conferma infatti per il ...

Per il weekend sono previste condizioni di disagio elevate in Pianura Padana, soprattutto lungo l'asta del fiume Po. Ci saranno condizioni bio - meteorologiche non adatte per anziani e bambini. Nel dettaglio, dal punto di vista meteo sono attesi dei temporali in montagna nelle ore più calde. L'anticiclone africano Hannibal si rinforza, resterà con noi almeno fino al 23 Maggio. In arrivo una fase di caldo eccezionale, con punte anche di 35°C al Nord e clima afoso specie nel weekend.