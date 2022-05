Maximall Pompeii | assegnate le ancore fashion e food Apertura per fine 2023

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Proseguono i lavori dell’avveniristico Shopping Resortpromosso da Gruppo Irgen, confermando la data dial pubblico per l’ultimo trimestre. Più di 170 milioni di euro di investimento e un progetto ambizioso: creare un hub turistico e commerciale in grado di rilanciare l’ampio processo di riqualificazione urbana di un’area che si presenta già ricca di bellezze naturali e paesaggistiche e generare 1.500 posti di lavoro. Se dal nome si comprende sin da subito la naturale simbiosi del centro polifunzionale con i famosi scavi archeologici, meta di oltre 4 milioni di turisti ogni anno, dalla sua posizione si evidenzia la potenzialità ad intercettare gli importanti flussi provenienti da tutta l’area circostante che va da Napoli alla costiera sorrentina ed amalfitana, con una previsione di ...

Infobuildit : Soluzioni ULMA per il centro commerciale Maximall Pompeii -

Stimati 12 milioni di clienti l'anno e 350 milioni di fatturato Dovrebbe aprire i battenti a fine 2023, il Shopping Resort, promosso da Gruppo Irgenre. Più di 170 milioni di euro di ...Crisi del commercio e preoccupazione per l'apertura del. Giuseppe Manto, coordinatore di Confcommercio a Torre Annunziata, ha parlato della situazione che si sta vivendo in città. Con uno sguardo al commissariamento. Come ne esce il ... Casseforme ULMA per la realizzazione del Maximall Pompeii Proseguono i lavori dell'avveniristico Shopping Resort Maximall Pompeii promosso da Gruppo Irgen: la data di apertura fine 2023.Proseguono i lavori per lo Shopping Resort promosso dal Gruppo Irgenre. Un investimento da oltre 170 milioni di euro che dovrebbe generare 1500 posti di lavoro. Stimati 12 milioni di clienti l’anno e ...