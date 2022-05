Leo Gassmann si laurea | il messaggio d’amore del padre Alessandro

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Leosie ilnon riesce a contenere la gioia. Così vediamo il giovanissimo cantautore sorridere all’obiettivo mentre sfoggia con orgoglio la sua toga mentre riceve il titolo di dottore. LeosiA 23 anni Leosiin Arte e Comunicazione all’Università Americana “John Kennedy” di Roma. Per il momento il giovane artista e figlio d’arte non ha postato alcun riferimento al titolo ricevuto. La notizia, infatti, arriva dache sui social ha immortalato il momento in 2 scatti: il primo è un selfie insieme alla moglie Sabrina Knaflitz, il secondo è lo sguardo fiero di Leo. Da eroe a dottore Un periodo intenso, quello di Leo ...

