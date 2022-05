Inter, grigliata di gruppo dopo l'allenamento. Contro la Samp tutti a disposizione (Di mercoledì 18 maggio 2022) grigliata di gruppo al termine della prima seduta di allenamento dopo i due giorni di riposo concessi da Inzaghi al rientro dalla vittoriosa trasferta di Cagliari. L'Inter fa gruppo anche così in ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 18 maggio 2022)dial termine della prima seduta dii due giorni di riposo concessi da Inzaghi al rientro dalla vittoriosa trasferta di Cagliari. L'faanche così in ...

Advertising

serieAnews_com : Grigliata in casa Inter prima dell'ultimo cruciale match con la Sampdoria che può valere lo Scudetto in caso di sco… - lakakadonkey : RT @farted94: Inter in vantaggio, gol di Grigliata - gab72boa : RT @Rossonerosemper: L'Inter che fa la grigliata, tanto domenica ha una amichevole, giusto così - pbrex668 : RT @Rossonerosemper: L'Inter che fa la grigliata, tanto domenica ha una amichevole, giusto così - YBah96 : RT @farted94: Inter in vantaggio, gol di Grigliata -