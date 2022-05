Gas: in avvio in calo ad Amsterdam a 93 euro (Di mercoledì 18 maggio 2022) avvio di seduta ancora in calo per il prezzo del gas in europa. I future ad Amsterdam cedono lo 0,93% a 93,3 euro al megawattora. . 18 maggio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 18 maggio 2022)di seduta ancora inper il prezzo del gas inpa. I future adcedono lo 0,93% a 93,3al megawattora. . 18 maggio 2022

Advertising

fisco24_info : Gas: in avvio in calo ad Amsterdam a 93 euro: I contratti futures cedono lo 0,93% - REstaCorporate : RT @ultimenotizie: Avvio di seduta ancora in calo per il prezzo del #gas in Europa, dopo che la Commissione Ue ha aperto al pagamento del m… - Edison4Gov : RT @proxigas: Si è tenuta ieri #16maggio la riunione di insediamento del Consiglio Generale di #Proxigas, che ha dato avvio ai lavori della… - MutiLeonilde : RT @ultimenotizie: Avvio di seduta ancora in calo per il prezzo del #gas in Europa, dopo che la Commissione Ue ha aperto al pagamento del m… - proxigas : Si è tenuta ieri #16maggio la riunione di insediamento del Consiglio Generale di #Proxigas, che ha dato avvio ai la… -