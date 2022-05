Fagioli Lazio | ipotesi da non escludere | cosa può succedere

(Di mercoledì 18 maggio 2022)da nonquella del passaggio del centrocampista ai biancocelesti: lo scenario Sarà da definire in casa Juventus anche il futuro di Nicolòdopo il prestito alla Cremonese. Il centrocampista classe 2001 potrebbe restare nella squadra lombarda per un’altra stagione in Serie A. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l’idea della Juventus è quella di concedere al talento la possibilità di giocare da titolare nella massima serie. Il club punta su, anche se di fronte ad un’offerta importante da parte della, riferisce il quotidiano, potrebbe avanzare anche l’di una cessione a titolo definitivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

