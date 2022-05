Covid, inchiesta della Procura di Napoli sugli appalti per l’emergenza: 23 inviti a comparire (Di mercoledì 18 maggio 2022) Si allarga l’inchiesta della Procura di Napoli sugli appalti indetti in Campania per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Sono complessivamente 23 gli inviti a comparire notificati nell’ambito dei tre diversi filoni investigativi, che riguardano rispettivamente la realizzazione degli ospedali modulari a Napoli, Salerno e Caserta, la fornitura di mascherine per i bambini e un’ipotesi di peculato compiuta da personale sanitario. Tra gli indagati, secondo quanto riportano organi di stampa, figurano anche il direttore generale della Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva, la dirigente dell’ufficio regionale di protezione civile Roberta Santaniello e il coordinatore dell’unità di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Si allarga l’diindetti in Campania per fronteggiare-19. Sono complessivamente 23 glinotificati nell’ambito dei tre diversi filoni investigativi, che riguardano rispettivamente la realizzazione degli ospedali modulari a, Salerno e Caserta, la fornitura di mascherine per i bambini e un’ipotesi di peculato compiuta da personale sanitario. Tra gli indagati, secondo quanto riportano organi di stampa, figurano anche il direttore generaleAsl1 Centro Ciro Verdoliva, la dirigente dell’ufficio regionale di protezione civile Roberta Santaniello e il coordinatore dell’unità di ...

