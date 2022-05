Calcio: Integration Heroes match, parata di stelle il 23 maggio a San Siro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Milano, 18 mag. - (Adnkronos) - Integration Heroes match svela finalmente i nomi dei suoi protagonisti. L'incontro di beneficenza di lunedì 23 maggio, organizzato da Samuel Eto'o, sarà l'occasione per vedere o rivedere in campo volti noti della storia presente e passata del grande Calcio. Gli invitati si sono uniti per l'occasione sotto la bandiera degli Integration Heroes, una squadra nata con lo scopo di veicolare il concetto di integrazione ed educazione contro qualunque tipologia di discriminazione. Sul terreno di gioco scenderanno in campo alcuni grandi nomi che hanno segnato la storia del Calcio italiano. Ci sarà spazio per due grandi bandiere come Francesco Totti e Javier Zanetti, simboli rispettivamente della Roma e dell'Inter, Filippo ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Milano, 18 mag. - (Adnkronos) -svela finalmente i nomi dei suoi protagonisti. L'incontro di beneficenza di lunedì 23, organizzato da Samuel Eto'o, sarà l'occasione per vedere o rivedere in campo volti noti della storia presente e passata del grande. Gli invitati si sono uniti per l'occasione sotto la bandiera degli, una squadra nata con lo scopo di veicolare il concetto di integrazione ed educazione contro qualunque tipologia di discriminazione. Sul terreno di gioco scenderanno in campo alcuni grandi nomi che hanno segnato la storia delitaliano. Ci sarà spazio per due grandi bandiere come Francesco Totti e Javier Zanetti, simboli rispettivamente della Roma e dell'Inter, Filippo ...

