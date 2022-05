Basket Playoff Serie A2 2022, Verona in semifinale: Mantova ko 77-61 a gara-5, cronaca e tabellino (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tezenis Verona vola in semifinale dei Playoff della Serie A2 2021/2022 di Basket: battuta 77-61 la Staff Mantova nella decisiva gara-5 dei quarti di finale. Gli scaligeri scendono in campo determinati e chiudono la prima metà gara in vantaggio, ma è con il parziale di 27-14 nella terza frazione che si lanciano verso la vittoria. Non riesce dunque la rimonta a Mantova, che era riuscita a pareggiare la Serie nelle due sfide casalinghe (da 0-2 a 2-2) ma a gara-5 deve salutare i Playoff. Di seguito, la cronaca ed il tabellino della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA PROGRAMMA gara-5 QUARTI RISULTATI e CALENDARIO DI ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tezenisvola indeidellaA2 2021/di: battuta 77-61 la Staffnella decisiva-5 dei quarti di finale. Gli scaligeri scendono in campo determinati e chiudono la prima metàin vantaggio, ma è con il parziale di 27-14 nella terza frazione che si lanciano verso la vittoria. Non riesce dunque la rimonta a, che era riuscita a pareggiare lanelle due sfide casalinghe (da 0-2 a 2-2) ma a-5 deve salutare i. Di seguito, laed ildella partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA PROGRAMMA-5 QUARTI RISULTATI e CALENDARIO DI ...

