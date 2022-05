Armi a Ucraina, Draghi: “Ue aiuta Kiev a difendersi” (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – “Vogliamo aiutare l’Ucraina a difendersi. L’abbiamo fatto in passato, lo faremo quando è necessario. Nella difesa dell’Ucraina, gli europei sono tutti insieme: siamo parte di una decisione presa dall’Unione Europea, siamo membri leali dell’Unione Europea”. E’ quanto ha detto il premier Mario Draghi, rispondendo alle domande dei cronisti subito dopo le dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro finlandese, Sanna Marin, ricevuta questa mattina a Palazzo Chigi. Si tratta di una decisione che vedi gli Stati membri dell’Ue “tutti insieme, è una decisione dell’Unione europea e noi siamo membri leali dell’Ue”. ADESIONE NATO FINLANDIA E SVEZIA – “La richiesta di adesione alla Nato è una chiara risposta all’invasione russa dell’Ucraina e alla minaccia che ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – “Vogliamore l’. L’abbiamo fatto in passato, lo faremo quando è necessario. Nella difesa dell’, gli europei sono tutti insieme: siamo parte di una decisione presa dall’Unione Europea, siamo membri leali dell’Unione Europea”. E’ quanto ha detto il premier Mario, rispondendo alle domande dei cronisti subito dopo le dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro finlandese, Sanna Marin, ricevuta questa mattina a Palazzo Chigi. Si tratta di una decisione che vedi gli Stati membri dell’Ue “tutti insieme, è una decisione dell’Unione europea e noi siamo membri leali dell’Ue”. ADESIONE NATO FINLANDIA E SVEZIA – “La richiesta di adesione alla Nato è una chiara risposta all’invasione russa dell’e alla minaccia che ...

