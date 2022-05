Vaiolo delle scimmie, altri quattro casi in Uk. Gli esperti: “Non è un’altra pandemia, ma mortalità nell’1% dei casi” (Di martedì 17 maggio 2022) In Gran Bretagna sono emersi oggi altri quattro casi di Vaiolo delle scimmie che portano il totale a sette contagiati dall’inizio del mese. Secondo l’agenzia sanitaria del paese, la UK Health Agency, i casi non sembrano connessi ai tre casi precedentemente scoperti tra il 14 ed il 7 maggio quando a far scattare l’allarme è stato il contagio di un britannico durante un soggiorno in Nigeria. I medici britannici però tranquillizzano: “Non è un’altra pandemia come il Covid-19”. Gli ultimi contagi sarebbero avvenuti nella capitale britannica e per due dei nuovi quattro casi sono stati individuati contatti comuni. “Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) In Gran Bretagna sono emersi oggidiche portano il totale a sette contagiati dall’inizio del mese. Secondo l’agenzia sanitaria del paese, la UK Health Agency, inon sembrano connessi ai treprecedentemente scoperti tra il 14 ed il 7 maggio quando a far scattare l’allarme è stato il contagio di un britannico durante un soggiorno in Nigeria. I medici britannici però tranquillizzano: “Non ècome il Covid-19”. Gli ultimi contagi sarebbero avvenuti nella capitale britannica e per due dei nuovisono stati individuati contatti comuni. “Il ...

ShadowKeeper_69 : @Mereditella Di certo sono contro il vaccino antinfluenzale et similia, sono quasi delle contraddizioni in termini,… - aleaschi : @DottFinocchiaro @Kat1022_ Giovanni, perdonami, ma cosa potrebbe correlare la vaccinazione con il virus del vaiolo… - vehemens : #epidemie #vaiolo #focolaio Per la serie: 'Malattie belle già ne abbiamo, perchè non importarle dall'estero?' ecco… - infoitsalute : Altri 4 casi di vaiolo delle scimmie in Inghilterra, quali sono i sintomi? - waltergianno : ?? Altri 4 casi di vaiolo delle scimmie in #Inghilterra ???? Quali sono i sintomi? Come si trasmette? ??… -