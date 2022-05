Tremila perizie tutte da rifare

Advertising

La Repubblica Firenze.it

Sono oltre 3mila le unità immobiliari (appartamenti, locali e negozi) che sono di nuovo sotto osservazione in vista della ripartenza dello scavo del tunnel Tav. Lefatte negli anni scorsi non possono più essere considerate valide. E' passato troppo tempo. Ma per mettere in sicurezza la città è già stato previsto di iniettare malta cementizia sotto i ...Oltre 3.000 unità immobiliari tra appartamenti, locali e negozi da ispezionare daccapo, perchè le vecchiesono ormai obsolete. Un mega silos per la produzione di cemento che tra un annetto vedremo spuntare accanto al lago dei cigni e che servirà a iniettare malta cementizia sotto i bastioni della ... Firenze: al via tremila perizie in case e negozi per accertare se la Tav farà danni Sono oltre 3mila le unità immobiliari (appartamenti, locali e negozi) che sono di nuovo sotto osservazione in vista della ripartenza dello scavo del tunnel Tav. Le perizie fatte negli anni scorsi non ...DAL "TOSCANO" LIPPI ALLE 67 VOLTE DI BALDINI Il caso di Provedel riapre una discussione che ha sempre diviso allenatori, giocatori, arbitri e persino prelati [LEGGI] ...