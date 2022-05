Advertising

Totti 'corteggia' Dybala: i like fanno scatenare i tifosi della Roma: L'ex capitano giallorosso non ha mai nascosto…

Corriere dello Sport

ROMA - "Dybala è un campione, scende in campo con un'altra testa rispetto agli altri". Francesconon ha mai nascosto la sua stima per la Joya che ieri ha salutato i tifosi della Juventus nella sua ultima partita allo Stadium. L'attaccante argentino lascerà i bianconeri, il suo futuro non è ...Quando la conduttrice era in crisi consi era vociferato addirittura di un flirt tra i due. ... "LoI due sono molto amici e c'è chi giura che questa loro amicizia si trasformerà ... Totti "corteggia" Dybala: i like fanno scatenare i tifosi della Roma L'ex capitano giallorosso non ha mai nascosto la stima per la Joya che lascerà la Juventus alla fine della stagione. Tra i 'mi piace' c'è anche quello di Zaniolo ...