Simone Cristicchi e Amara in tour per omaggiare Battiato: le date (Di martedì 17 maggio 2022) Torneremo ancora è il titolo del tour che vedrà protagonisti Simone Cristicchi e Amara per dei concerti in cui omaggeranno Franco Battiato: le prime date Un viaggio musicale alla ricerca dell'essenza nella confusione della modernità, un rapimento – mistico e sensuale – tanto necessario in questo tempo in cui viviamo. È Torneremo ancora – concerto mistico per Battiato, il nuovo e straordinario progetto di Simone Cristicchi e Amara, organizzato da International Music and Arts. Ispirato al repertorio mistico del grande Maestro, i due artisti, per la prima volta insieme sul palco, si rendono con grazia e rispetto interpreti dei messaggi spirituali che ne hanno reso immortale l'opera. Un'occasione per riscoprire un'eredità ...

