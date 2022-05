Serie A, la classifica a confronto dopo 37 giornate (Di martedì 17 maggio 2022) La stagione 2021-2022 di Serie A è ormai a un passo dal proprio atto finale, e la classifica con relativo confronto con lo scorso anno sono ancora aperti per alcune squadre e chiusi per altre. In particolare, il Milan (+7) vince 2-0 contro l’Atalanta (-19) e si porta a un solo punto dalla vittoria del suo 19° Scudetto. I rossoneri, infatti, mantengono due punti di vantaggio sull’Inter (-7), che nel posticipo della domenica espugna Cagliari (-8) col risultato di 1-3, ma in caso di arrivo a pari punti avrebbero la meglio grazie al vantaggio negli scontri diretti. Solo con un incredibile harakiri degli uomini di Stefano Pioli e con una vittoria di quelli di Simone Inzaghi l’esito sarebbe diverso. Nel frattempo, pur essendo rimasto tagliato fuori dalla lotta per il titolo, il Napoli si assicura matematicamente il terzo posto in ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 17 maggio 2022) La stagione 2021-2022 diA è ormai a un passo dal proprio atto finale, e lacon relativocon lo scorso anno sono ancora aperti per alcune squadre e chiusi per altre. In particolare, il Milan (+7) vince 2-0 contro l’Atalanta (-19) e si porta a un solo punto dalla vittoria del suo 19° Scudetto. I rossoneri, infatti, mantengono due punti di vantaggio sull’Inter (-7), che nel posticipo della domenica espugna Cagliari (-8) col risultato di 1-3, ma in caso di arrivo a pari punti avrebbero la meglio grazie al vantaggio negli scontri diretti. Solo con un incredibile harakiri degli uomini di Stefano Pioli e con una vittoria di quelli di Simone Inzaghi l’esito sarebbe diverso. Nel frattempo, pur essendo rimasto tagliato fuori dalla lotta per il titolo, il Napoli si assicura matematicamente il terzo posto in ...

