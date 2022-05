Regionali Lombardia, Fontana: “Tra qualche settimana sciolgo la riserva” (Di martedì 17 maggio 2022) MILANO – “Sto facendo alcune ultime considerazioni e credo che nello spazio di qualche settimana potrò sciogliere la mia riserva”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in diretta su Rai Isoradio. “Mi sono impegnato a convocare una conferenza stampa appena avrò deciso” ribadisce, tuttavia “su cosa farò in futuro ancora non so”. Quel che è certo è che il processo per il cosiddetto “caso camici” e poi il proscioglimento pare non abbiano raffreddato la determinazione di Fontana “a mettersi al servizio”: “Lo faccio perché ci credo e credo sia giusto, l’impegno sempre c’è stato e sempre ci sarà”, conclude il governatore. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 17 maggio 2022) MILANO – “Sto facendo alcune ultime considerazioni e credo che nello spazio dipotrò sciogliere la mia”. Così il presidente della Regione, Attilio, in diretta su Rai Isoradio. “Mi sono impegnato a convocare una conferenza stampa appena avrò deciso” ribadisce, tuttavia “su cosa farò in futuro ancora non so”. Quel che è certo è che il processo per il cosiddetto “caso camici” e poi il proscioglimento pare non abbiano raffreddato la determinazione di“a mettersi al servizio”: “Lo faccio perché ci credo e credo sia giusto, l’impegno sempre c’è stato e sempre ci sarà”, conclude il governatore. L'articolo L'Opinionista.

