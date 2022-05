Qualificazioni Roland Garros 2022 | il montepremi completo Atp e Wta

Leggi su sportface

(Di martedì 17 maggio 2022) Ildelleal, prestigioso, storico e noto torneo Slam di scena sulla terra rossa francese. Come ciliegina sulla torta agli eventi sul rosso europeo, l’evento parigino rappresenta un ‘must’ per i circuiti professionistici di tennis, così come una grande ambizione per qualsivoglia tennista. Rafael Nadal è l’icona di questo torneo e parteciperà per arrivare sino in fondo anche in questa occasione, sebbene alcuni problemi fisici ai piedi stiano limitando il suo rendimento recente; occhi puntati, inoltre, su Iga Swiatek, numero uno al mondo Wta e già vincitrice a Parigi nel 2020. La dominatrice polacca proverà a sprigionare tutto il suo straordinario talento nel contesto parigino. Prima dei match di tabellone principale, però, riflettori sulle ...