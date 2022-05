Meteo: arriva la prima ondata di caldo africano con punte di 35° C (Di martedì 17 maggio 2022) L'estate, di fatto, è già arrivata e nei prossimi giorni le temperature subiranno un'ulteriore impennata. Come spiega Edoardo Ferrara, Meteorologo di 3BMeteo, "prosegue e anzi si aggraverà l'anomalia... Leggi su today (Di martedì 17 maggio 2022) L'estate, di fatto, è giàta e nei prossimi giorni le temperature subiranno un'ulteriore impennata. Come spiega Edoardo Ferrara,rologo di 3B, "prosegue e anzi si aggraverà l'anomalia...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nel weekend arriva l’Anticiclone africano Hannibal e la prima forte ondata di caldo del 2022, il picco è atteso per… - techie_wiz : RT @NaperMedia: ??Da @Netatmo arriva la Custodia Protettiva per la Stazione Meteo Intelligente. Un prodotto pensato per proteggere il Modulo… - NaperMedia : ??Da @Netatmo arriva la Custodia Protettiva per la Stazione Meteo Intelligente. Un prodotto pensato per proteggere i… - TViweb : Post Edited: METEO VENETO – Arriva il caldo? - TuttoSuMilano : Il caldo dell'anticiclone Hannibal arriva a #Milano: attesi fino a 35 gradi -