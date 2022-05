Advertising

Agenzia ANSA

Il presidente francese, Emmanuel, ha assicurato all'omologo ucraino, Volodymyr, che "le consegne di armi da parte della Francia continueranno e aumenteranno di intensità nei prossimi giorni e settimane, così come l'...Per il presidente ucraino, Volodymyr, il Paese è pronto ad affrontare "la nuova offensiva ... Il presidente franceseha detto che "la Francia sarà a fianco di Svezia e Finlandia" nel ... Macron a Zelensky, 'consegne armi da Francia aumenteranno' - Europa (ANSA) - PARIGI, 17 MAG - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha assicurato all'omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, che "le consegne di armi da parte della Francia continueranno e aumenteranno ...Svezia e Finlandia due asset per la Nato, Mosca abbaia ma non può mordere. Appello a Draghi, Scholz e Macron “Non parlate di cessate-il-fuoco. Se cessa il fuoco, la Russia vince”. Ben Hodges ...