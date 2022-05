Legittimo l’obbligo degli esami integrativi per ottenere il passaggio ad una classe di altro indirizzo (Di martedì 17 maggio 2022) Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente, società che gestisce Istituti scolastici paritari di secondo grado (licei scientifici, licei linguistici, istituti professionali, istituti tecnici, licei artistici, tutti con vari indirizzi), chiedeva l’annullamento del D.M. n. 5 dell’8 febbraio 2021, nella parte in cui (art.4) stabilisce l’obbligo per gli studenti che vogliano ottenere il passaggio a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado di sostenere un esame integrativo. Si pronuncia con sentenza, ora in commento,N. 05847/2022, il TAR del Lazio . L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 17 maggio 2022) Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente, società che gestisce Istituti scolastici paritari di secondo grado (licei scientifici, licei linguistici, istituti professionali, istituti tecnici, licei artistici, tutti con vari indirizzi), chiedeva l’annullamento del D.M. n. 5 dell’8 febbraio 2021, nella parte in cui (art.4) stabilisceper gli studenti che voglianoila unacorrispondente dipercorso,, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado di sostenere un esame integrativo. Si pronuncia con sentenza, ora in commento,N. 05847/2022, il TAR del Lazio . L'articolo .

