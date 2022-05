L’attentatore di Buffalo aveva reso noti i suoi piani su Discord (Di martedì 17 maggio 2022) Prima Twitch, ora Discord: l’app di messaggistica avrebbe permesso la diffusione dei piani delL’attentatore di Buffalo. Secondo Bloomberg, il presunto uomo armato che ha ucciso 10 persone e ferito 3 persone a Buffalo, New York, sabato scorso, avrebbe usato Discord per discutere e condividere i piani prima dell’assalto. Già lo scorso dicembre, l’uomo sospettato del recente attentato si sarebbe servito di un server privato sul popolare servizio di chat per raccontare le sue intenzioni circa l’attacco. Successivamente, sempre secondo Bloomberg, avrebbe condiviso collegamenti ai registri di Discord che illustravano il suo piano di attacco e le opinioni dei suprematisti bianchi. Il rapporto indica che l’uomo ha menzionato il terrorista che ha colpito una ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 17 maggio 2022) Prima Twitch, ora: l’app di messaggistica avrebbe permesso la diffusione deideldi. Secondo Bloomberg, il presunto uomo armato che ha ucciso 10 persone e ferito 3 persone a, New York, sabato scorso, avrebbe usatoper discutere e condividere iprima dell’assalto. Già lo scorso dicembre, l’uomo sospettato del recente attentato si sarebbe servito di un server privato sul popolare servizio di chat per raccontare le sue intenzioni circa l’attacco. Successivamente, sempre secondo Bloomberg, avrebbe condiviso collegamenti ai registri diche illustravano il suo piano di attacco e le opinioni dei suprematisti bianchi. Il rapporto indica che l’uomo ha menzionato il terrorista che ha colpito una ...

Advertising

giornalettismo : L’attentatore di #Buffalo aveva reso noti i suoi piani su #Discord - Davide19663174 : @DrPikkolo @Happy4Trigger Ovviamente i nazisti Ucraini(battaglione Azov) rappresentano solo uno dei tanti gruppi cr… - Davide19663174 : @DrPikkolo @Happy4Trigger Ma non si può negare la matrice nazista del battaglione Azov Non sono nazisti né il centr… - fr4nc15_93 : Un giovane americano di diciotto anni, dichiarato suprematista bianco, ha commesso una strage in un supermercato di… - Emergenza24 : RT @DanieleDann1: ?? #Usa, strage in diretta streaming a #Buffalo: suprematista 18enne uccide almeno 10 persone in un supermercato: l’attent… -