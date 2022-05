Juventus, Chiellini a Dazn: “Sul futuro devo valutare. Inter è stata la mia più acerrima rivale. E’ stata una serata emozionante” (Di martedì 17 maggio 2022) Juventus Chiellini A Dazn – Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus ha parlato al termine della partita contro la Lazio, finita per 2-2. “È stata una serata emozionante, sono arrivato a questa sera con grande gioia e serenità. Mi portavo dietro questa decisione da mesi e penso di aver smesso al momento giusto perché è stata una stagione in cui ho dimostrato ancora di poter giocare a livello alto. Mi sono goduto questa serata”. Una serata vissuta col sorriso dall’inizio alla fine “I miei genitori, mia moglie, i miei fratelli mi hanno messo in difficoltà iniziando già in giornata a martellarmi di messaggi strappalacrime ma alla fine son venuto allo stadio ... Leggi su seriea24 (Di martedì 17 maggio 2022)– Giorgio, difensore e capitano dellaha parlato al termine della partita contro la Lazio, finita per 2-2. “Èuna, sono arrivato a questa sera con grande gioia e serenità. Mi portavo dietro questa decisione da mesi e penso di aver smesso al momento giusto perché èuna stagione in cui ho dimostrato ancora di poter giocare a livello alto. Mi sono goduto questa”. Unavissuta col sorriso dall’inizio alla fine “I miei genitori, mia moglie, i miei fratelli mi hanno messo in difficoltà iniziando già in giornata a martellarmi di messaggi strappalacrime ma alla fine son venuto allo stadio ...

Advertising

juventusfc : Tutti per @chiellini ?? Gli abbracci per dire quello che le parole non riescono a spiegare. #THEGR3ATCHIELLO ????… - CBSSportsGolazo : Juventus say goodbye to Giorgio Chiellini ???? - CBSSportsGolazo : A Juventus icon. Giorgio Chiellini left to a standing ovation. ?? ?? - Cover_forever : RT @MKh979: Sincero? 43 anni, da sempre Juventino fino al midollo e mai mi sono vergognato della mia squadra. Stasera si, mi sono vergognat… - vh2386882 : RT @sportmediaset: Lo Stadium celebra Chiellini con coreografia e standing ovation #juventus #chiellini #dybala #addio -