Advertising

sportli26181512 : Juve, senti Amoruso su Ramsey ai Rangers: 'Malissimo, neurone impazzito' VIDEO: L'ex difensore italiano dei Rangers… - gaiaaa__ : senti @paulpogba potresti dire alla dirigenza che vieni alla Juve solo se torna Paulo Bruno Exequiel Dybala - Ledbowski : @S812Carlito @domthewizard mi spiace molto anche a me. anche perché, se senti le parole della dirigenza, nedvedi s… - sonourtata : @daniiiieleeee ?????????????????? di nulla ti voglio bene capisco come ti senti sono 10 anni che supporto paulo,ero più picc… - nicolettagiust1 : @francyfanelli Le senti fino a Roma le urla del mio secondo (il Berliner) quando segna la Juve? ?? -

Calciomercato.com

Inter,Marotta - Queste le sue parole: 'Dopo l'addio di Conte, prima di prendere Inzaghi, c'è ...in tutta la mia carriera Credo che quello di Alexis Sanchez in Supercoppa contro lanel mio,...Il rumors di Alfredo ... Juve, senti Vlahovic: 'Pronto a scendere all'inferno, se servirà a riportarti in paradiso' L'ex difensore italiano dei Rangers, Lorenzo Amoruso boccia il nazionale gallese arrivato a gennaio in prestito dalla Juventus: "Ramsey Malissimo, è un neurone impazzito".Il difensore della Juventus ieri ha salutato l'Allianz Stadium per poi rivelare di non aver ancora scelto la sua prossima destinazione. Giorgio Chiellini ...