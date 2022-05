Juve, Dybala scoppia in lacrime per l'addio allo Stadium: social tra commozione e rabbia (Di martedì 17 maggio 2022) Paulo Dybala ha salutato in lacrime i tifosi bianconeri alla sua ultima partita in maglia Juve allo Stadium. Il suo emozionante addio ha colpito tutti e i social si sono riempiti di post dedicati all'... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 17 maggio 2022) Pauloha salutato ini tifosi bianconeri alla sua ultima partita in maglia. Il suo emozionanteha colpito tutti e isi sono riempiti di post dedicati all'...

Advertising

Gazzetta_it : Le lacrime inconsolabili di Dybala: la festa gliela improvvisano i compagni. E lo stadio fischia Agnelli - SkySport : Dybala, il saluto alla Juve in lacrime per l'ultima partita allo Stadium. VIDEO #SkySport #Dybala #Juve #Juventus - romeoagresti : #Allegri: “Se si sta sottovalutando l’addio di Dybala? Sono cose diverse. Chiellini lascia la Juve dopo 17 anni, Dy… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Dybala, l'addio alla Juve è straziante: il pianto a dirotto salutando lo Stadium. VIDEO - Marco9520042130 : Degli addii di Chiellini e Dybala non me ne frega un cazzo. Provo l'orticaria per tutto quello che riguardi la Juve… -