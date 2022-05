Isabella d’Este: il ritratto di una carismatica donna del Rinascimento (Di martedì 17 maggio 2022) Isabella d’Este (17 maggio 1474 – 13 febbraio 1539) – figlia di Eleonora d’Aragona e di Ercole I d’Este duca di Ferrara – sposa nel 1490 Francesco II Gonzaga, duca del piccolo stato di Mantova. Da quel momento in poi diventa una delle donne più autorevoli del Rinascimento e del mondo culturale italiano del suo tempo. Isabella si innamora immediatamente della corte mantovana, come scriverà al padre: «Io ho già preso tanto amore a questa città, che non posso fare che non piglia cura de li honori et utilitate de li citadini». A Mantova i suoi appartamenti sono di fianco alla Camera Picta di Andrea Mantegna e Leon Battista Alberti è di casa. Questo clima moderno e fervido sollecita la sua intelligenza e la sua cultura. Gli interessi intellettuali di Isabella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 maggio 2022)(17 maggio 1474 – 13 febbraio 1539) – figlia di Eleonora d’Aragona e di Ercole Iduca di Ferrara – sposa nel 1490 Francesco II Gonzaga, duca del piccolo stato di Mantova. Da quel momento in poi diventa una delle donne più autorevoli dele del mondo culturale italiano del suo tempo.si innamora immediatamente della corte mantovana, come scriverà al padre: «Io ho già preso tanto amore a questa città, che non posso fare che non piglia cura de li honori et utilitate de li citadini». A Mantova i suoi appartamenti sono di fianco alla Camera Picta di Andrea Mantegna e Leon Battista Alberti è di casa. Questo clima moderno e fervido sollecita la sua intelligenza e la sua cultura. Gli interessi intellettuali di...

