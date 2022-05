Internazionali di Roma, botta e risposta tra Federtennis e Malagò (Di martedì 17 maggio 2022) Il numero uno della Fit non aveva avuto parole di stima per il numero uno del Coni, Giovanni Malagò Domenica, con la vittoria al maschile di Djokovic e con quella al femminile di Iga Swiatek si sono conclusi gli Internazionali di Roma. Peccato però non si siano placate le polemiche tra Federazione Italiana Tennis e il numero uno Binaghi e il Presidente del Coni, Giovanni Malagò. Angelo Binaghi ha infatti spiegato come il numero uno dello Sport Italiano abbia cercato di evitare che Djokovic giocasse in Italia (da non Vaccinato) e di come avesse anche voluto l’esclusione degli atleti russi e bielorussi. «L’aumento della prevendita dall’11% delle previsioni al 22% reale, dopo lunghe meditazioni lo abbiamo attribuito all’effetto Malagò, che prima ha cercato di non far giocare a Roma il ... Leggi su 361magazine (Di martedì 17 maggio 2022) Il numero uno della Fit non aveva avuto parole di stima per il numero uno del Coni, GiovanniDomenica, con la vittoria al maschile di Djokovic e con quella al femminile di Iga Swiatek si sono conclusi glidi. Peccato però non si siano placate le polemiche tra Federazione Italiana Tennis e il numero uno Binaghi e il Presidente del Coni, Giovanni. Angelo Binaghi ha infatti spiegato come il numero uno dello Sport Italiano abbia cercato di evitare che Djokovic giocasse in Italia (da non Vaccinato) e di come avesse anche voluto l’esclusione degli atleti russi e bielorussi. «L’aumento della prevendita dall’11% delle previsioni al 22% reale, dopo lunghe meditazioni lo abbiamo attribuito all’effetto, che prima ha cercato di non far giocare ail ...

matteosalvinimi : Novak #Djokovic vince gli Internazionali di Roma, più forte di tutto e di tutti! Grande Nole. - GuidoDeMartini : ?? Binaghi, Federtennis, contro Malagò: «Atp Roma da record malgrado lui, non voleva far giocare Djokovic e i russi»… - GuidoDeMartini : ?? INTERNAZIONALI DI TENNIS A ROMA ?? ?? Non ti vaccini ?? Non muori ?? Non ti fanno giocare in Australia ?? Giochi i… - AmbaAradam : RT @giulianol: Altra cosa passata inosservata a Roma: le hanno fatte giocare senza bandiera, ma le russe Anastasija Pavljucenkova e Veronik… - FalcionelliFede : RT @ItalianAirForce: Roma, l’#AeronauticaMilitare ospita, dal 17 al 19 maggio, per la prima volta in Italia, il meeting del #NATO Aviation… -