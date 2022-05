Highlights Entella-Palermo 1-2: Playoff Serie C 2021/2022 (VIDEO) (Di martedì 17 maggio 2022) Gli Highlights completi della sfida tra Entella e Palermo, valevole per i quarti di finale dei Playoff della Serie C 2021/2022. Successo dei rosanero per 1-2 e accesso in semifinale adesso realistico, con il sogno promozione in Serie B più vivo che mai; gol decisivi di Luperini e Brunori, utili anche a disinnescare la rete di Merkaj, tra i migliori per la compagine di Chiavari seppur subentrato nella ripresa. Siciliani tutto sommato solidi in ogni zona del campo e letali in fase offensiva, meritevoli in genere del passaggio al terzo turno della fase Nazionale. Niente da fare per i padroni di casa dell’Entella, combattivi, ma forse sofferenti per la troppa pressione tra le mura amiche. Di seguito il VIDEO delle azioni ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Glicompleti della sfida tra, valevole per i quarti di finale deidella. Successo dei rosanero per 1-2 e accesso in semifinale adesso realistico, con il sogno promozione inB più vivo che mai; gol decisivi di Luperini e Brunori, utili anche a disinnescare la rete di Merkaj, tra i migliori per la compagine di Chiavari seppur subentrato nella ripresa. Siciliani tutto sommato solidi in ogni zona del campo e letali in fase offensiva, meritevoli in genere del passaggio al terzo turno della fase Nazionale. Niente da fare per i padroni di casa dell’, combattivi, ma forse sofferenti per la troppa pressione tra le mura amiche. Di seguito ildelle azioni ...

Advertising

nonsodisegnare : @ElevenSportsIT @V_Entella @CalcioFoggiaoff Come mai negli highlights della partita Entella-Foggia non c'è l'episod… - nonsodisegnare : Negli highlights dei playoff di #SerieB e #SerieC: - su @DAZN_IT manca il gol annullato al @ACPerugiaCalcio in Bre… - SAntiogu : Virtus Entella - Foggia 2a 1: gli Highlights - NewsTuttoC : Virtus Entella-Foggia 2-1, gol e highlights della partita - infoitsport : Serie C: Playoff, Foggia stende Virtus Entella all'ultimo respiro (highlights) -