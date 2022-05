Graduatorie GPS 2022, docenti già inseriti in GaE: quale provincia possono scegliere (Di martedì 17 maggio 2022) Le istanze per le Graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate Graduatorie di istituto di seconda e terza fascia si possono presentare sino al 31 maggio 2022. docenti GaE: in quale provincia possono inserirsi e per quale classe di concorso/posto. Cosa possono fare e cosa no. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 17 maggio 2022) Le istanze per leli per le supplenze e le correlatedi istituto di seconda e terza fascia sipresentare sino al 31 maggioGaE: ininserirsi e perclasse di concorso/posto. Cosafare e cosa no. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie GPS 2022, docenti già inseriti in GaE: quale provincia possono scegliere - DoriaIstituto : ??Panico per le GPS? Scala le graduatorie acquisendo le giuste certificazioni! Contattaci subito! ?? luigi.fondazion… - DoriaIstituto : ??Panico per le GPS? Scala le graduatorie acquisendo le giuste certificazioni! Contattaci subito! ?? luigi.fondazion… - orizzontescuola : Graduatorie GPS 2022/24, quanto valgono: CLIL, certificazioni linguistiche, abilitazione Montessori, Pizzigoni o Ag… - orizzontescuola : Graduatorie GPS, scelta delle sedi. Max 20 scuole per classe di concorso, non c’è un ordine, attenzione alle sanzio… -