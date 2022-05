Giustizia: Renzi, 'sciopero magistrati un fallimento totale' (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag (Adnkronos) - Lo sciopero dei magistrati contro la riforma Cartabia "è stato un fallimento totale, ed è solo l'inizio di un percorso. L'abbiamo sempre detto, la riforma Bonafede era dannosa, la Cartabia è inutile. Lo sciopero non ha funzionato ed è la dimostrazione ulteriore che qualcosa nella magistratura non va". Lo ha detto Matteo Renzi a radio Leopolda. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag (Adnkronos) - Lodeicontro la riforma Cartabia "è stato un, ed è solo l'inizio di un percorso. L'abbiamo sempre detto, la riforma Bonafede era dannosa, la Cartabia è inutile. Lonon ha funzionato ed è la dimostrazione ulteriore che qualcosa nella magistratura non va". Lo ha detto Matteoa radio Leopolda.

