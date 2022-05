Estefania smaschera Roger | “Quello che mi diceva in segreto”

Leggi su biccy

(Di martedì 17 maggio 2022) La storia fake traBernal eBalduino è durata quanto un gatto in tangenziale. Nella puntata de L’Isola dei Famosi di venerdì scorso il modello brasiliano ha accusato la sua (ex?) ragazza di aver inscenato una relazione farlocca ed aver pianificato addirittura i baci da dare davanti alle telecamere. Finita la diretta la Bernal è tornata a Playa Sgamada e si è sfogata con i suoi compagni. “Ha preso in giro tutti. Poi ci sono le prove che è finto, nel confronto in puntata ha detto ‘questa parla ancora’. Io ho un nome, e menomale che era innamorato di me. Ho fatto benissimo a lasciarlo. Mi ha accusato di aver creato una relazione finta. Zero, non è vero nulla. Io ho detto che lui aveva organizzato la cosa della sua ex e lui non riusciva a guardarmi negli occhi. Infatti guardava da altre parti. Blaterava cavolate senza senso. Per fortuna mi ...