Covid, ho confrontato i numeri sui contagi dei bambini vaccinati e ho tratto le mie conclusioni (Di martedì 17 maggio 2022) Credo che chi mi segue abbia da tempo compreso che la mia più grande preoccupazione riguarda la salute e il benessere dei bambini e già da anni ho cercato di richiamare l’attenzione sui rischi cui vanno incontro per esposizioni a inquinanti ambientali: dai pesticidi ai metalli pesanti, ai campi elettromagnetici, alla cattiva qualità dell’aria etc. Ciò che stiamo facendo loro nel corso dell’attuale situazione pandemica supera – a mio avviso – ogni più fosca previsione e si è arrivati al punto di instillare nei bambini l’idea di essere un pericolo per i loro nonni, generando in loro sensi di colpa e spingendoli a desiderare di essere vaccinati non tanto per sé, quanto per non contagiare i loro cari. Sui problemi legati a Covid-19 e in particolare alla vaccinazione contro SarS-CoV-2 sono già intervenuta a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Credo che chi mi segue abbia da tempo compreso che la mia più grande preoccupazione riguarda la salute e il benessere deie già da anni ho cercato di richiamare l’attenzione sui rischi cui vanno incontro per esposizioni a inquinanti ambientali: dai pesticidi ai metalli pesanti, ai campi elettromagnetici, alla cattiva qualità dell’aria etc. Ciò che stiamo facendo loro nel corso dell’attuale situazione pandemica supera – a mio avviso – ogni più fosca previsione e si è arrivati al punto di instillare neil’idea di essere un pericolo per i loro nonni, generando in loro sensi di colpa e spingendoli a desiderare di esserenon tanto per sé, quanto per nonare i loro cari. Sui problemi legati a-19 e in particolare alla vaccinazione contro SarS-CoV-2 sono già intervenuta a ...

Advertising

ilfattoblog : Covid, ho confrontato i numeri sui contagi dei bambini vaccinati e ho tratto le mie conclusioni - italiarena : RT @Qua_Agatha: Ma #Speranza quando si dimette? In un paese normale anche solo davanti al numero dei morti da Covid, esorbitante se confro… - dolores20943592 : RT @Qua_Agatha: Ma #Speranza quando si dimette? In un paese normale anche solo davanti al numero dei morti da Covid, esorbitante se confro… - Venere781 : RT @Qua_Agatha: Ma #Speranza quando si dimette? In un paese normale anche solo davanti al numero dei morti da Covid, esorbitante se confro… - cordaro_enzo : RT @Qua_Agatha: Ma #Speranza quando si dimette? In un paese normale anche solo davanti al numero dei morti da Covid, esorbitante se confro… -