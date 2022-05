Cordon bleu di melanzane filanti è la ricetta di Daniele Persegani

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 17 maggio 2022)di, ladidi oggi 17 maggio 2022 dalla cucina di Antonella Clerici, le ricette E’ sempre mezzogiorno. Mancano poche puntate alla fine di E’ sempre mezzogiorno e come promesso arrivano le ricette estive. Per l’estatepropone la golosadelle, deidi, una vera delizia. Per fare lefritte e farcite diseguiamo nel dettaglio tutta lapartendo dalletagliate e messe in ...