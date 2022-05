Ceghedaccio in Fiera a Udine. venerdi 20 maggio

Leggi su udine20

(Di martedì 17 maggio 2022) Parafrasando il titolo di una delle più celebri pellicole musicali di sempre, sale in regione la “febbre del venerdì sera”. Dopo un’attesa durata due anni, torna finalmente il. Un’edizione che si svolgeràvenerdì 20, come sempre alladi, e che per l’occasione allarga i suoi spazi anche all’esterno del tradizionale padiglione 6 con un’ampia area provvista di corner drink & food per godersi la festa anche all’aria aperta. La corsa per accaparrarsi i biglietti è già iniziata, segno tangibile dell’affetto che il pubblico dimostra ancora una volta nei confronti della più grande manifestazione dance di musica anni ’70, ’80 e ’90 del Fvg. Se, infatti, le biglietterie, per acquistare i biglietti direttamente in serata, apriranno i cancelli dellaalle 20 in punto, chi ...