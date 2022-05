Bologna, Mihajlovic in bilico: Saputo pensa a De Zerbi (Di martedì 17 maggio 2022) La posizione di Mihajlovic sulla panchina del Bologna sarebbe in bilico. Il presidente Saputo starebbe pensando a De Zerbi Il presidente del Bologna Joey Saputo sarà in Italia nei prossimi giorni e si prepara a mettere in atto una vera e proprio rivoluzione. A rischiare il posto anche Sinisa Mihajlovic, dopo i risultati altalenanti di questa stagione. Al posto del serbo, come riportato da Il Resto del Carlino, il patron rossoblù starebbe seriamente pensando a Roberto De Zerbi ormai libero dallo Shakhtar Donetsk. L’ingaggio da 2 milioni a stagione dell’allenatore italiano, inoltre, sarebbe in linea con i parametri imposti da Saputo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) La posizione disulla panchina delsarebbe in. Il presidentestarebbendo a DeIl presidente delJoeysarà in Italia nei prossimi giorni e si prepara a mettere in atto una vera e proprio rivoluzione. A rischiare il posto anche Sinisa, dopo i risultati altalenanti di questa stagione. Al posto del serbo, come riportato da Il Resto del Carlino, il patron rossoblù starebbe seriamentendo a Roberto Deormai libero dallo Shakhtar Donetsk. L’ingaggio da 2 milioni a stagione dell’allenatore italiano, inoltre, sarebbe in linea con i parametri imposti da. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GMinardiJ : RT @BolognaSpazio: ???? | Joey #Saputo sbarcherà domani a #Bologna ed è pronto a una rivoluzione. Anche la posizione di Sinisa #Mihajlovic è… - Goalist_it : ?? #Saputo nelle prossime ore sarà in Italia, #Mihajlovic all’addio? C’è aria di rivoluzione ?? - Filo2385Filippo : RT @fantapazzcom: Bologna: Saputo pensa ad una rivoluzione ed al successore di Mihajlovic - mikietampieri : @BolognaSpazio @Carlino_Bologna A me dispiace molto per #Mihajlovic è un ottimo allenatore, forse il ciclo si è chi… - fantapazzcom : Bologna: Saputo pensa ad una rivoluzione ed al successore di Mihajlovic -

Bologna, Mihajlovic in bilico: Saputo pensa a De Zerbi La posizione di Mihajlovic sulla panchina del Bologna sarebbe in bilico. Il presidente Saputo starebbe pensando a De Zerbi Il presidente del Bologna Joey Saputo sarà in Italia nei prossimi giorni e si prepara a ... Bologna: Saputo pensa a De Zerbi Campionato abbastanza anonimo quello condotto dal Bologna. Dopo un giorne di andata piuttosto positivo, sono stati solo 16 i punti totali collezionati ...convinto nemmeno dell'operato di Mihajlovic. Bologna, Mihajlovic premiato come allenatore del mese: ha voluto con sé tutto lo staff Sky Sport La posizione disulla panchina delsarebbe in bilico. Il presidente Saputo starebbe pensando a De Zerbi Il presidente delJoey Saputo sarà in Italia nei prossimi giorni e si prepara a ...Campionato abbastanza anonimo quello condotto dal. Dopo un giorne di andata piuttosto positivo, sono stati solo 16 i punti totali collezionati ...convinto nemmeno dell'operato di