Benevento-Pisa, programma e telecronisti Dazn e Sky playoff Serie B 2021/2022 (Di martedì 17 maggio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Benevento-Pisa, match valido per l’andata della semifinale playoff di Serie B 2021/2022. Al Vigorito continua il sogno promozione dei campani e dei toscani, primo dei due atti per raggiungere la finale in questa post season durissima. Appuntamento alle ore 20.30 di martedì 17 maggio: giallorossi contro nerazzurri, chi riuscirà ad avere la meglio? Benevento-Pisa sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Alessandro Budel e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Daniele Barone e Nando Orsi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Ile isue Sky di, match valido per l’andata della semifinaledi. Al Vigorito continua il sogno promozione dei campani e dei toscani, primo dei due atti per raggiungere la finale in questa post season durissima. Appuntamento alle ore 20.30 di martedì 17 maggio: giallorossi contro nerazzurri, chi riuscirà ad avere la meglio?sarà visibile sucon la telecronaca di Edoardo Testoni e Alessandro Budel e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Daniele Barone e Nando Orsi. SportFace.

